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15:19 (мск), источник: РИА Крым

Автодорожную арку подвели к створу Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). В Керченском проливе продолжается сложная уникальная техническая операция по сплаву и монтажу автодорожной арки Крымского моста. Как рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Юрий Сафонов, вся операция займет до 72 часов.

Источник: РИА "Новости"

«В данный момент мы подвели арку к створу автодорожного моста. В дальнейшем задача завести арку между фарватерными опорами с точностью до 60 см для последующего позиционирования и подъема арки в монтажный горизонт», — отметил Сафонов.

Для выполнения операции привлечено порядка 100 моряков.

«Моряки у нас с опытом свыше 20 лет и капитаны судов свыше 30 лет. Этот коллектив уже выполнил монтаж железнодорожного арочного пролетного строения и сейчас выполняет работу по сплаву арочного автодорожного пролетного строения», — сказал главный инженер Упрдор «Тамань».

По его словам, для всех мостовиков данная морская операция — очень ответственный момент, к которому строители шли с первого дня проектирования объекта.

«Безусловно, это самый ответственный, и по эмоциональному накалу, и по уровню ответственности, этап в нашей работе. Поэтому здесь мы все работаем как единая команда — авторский надзор, стройконтроль, заказчик, непосредственный производитель работ и моряки — все находятся здесь на своих местах, и каждый выполняет свою работу, которая ему обозначена ранее», — подчеркнул Сафонов.

Инженер авторского надзора ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Иван Алхименков отметил, что автодорожная арка в данный момент готова занять свое местоположение на массивных опорах, строительство которых продолжалось около года.

«Все этапы работ по устройству опор контролировались, начиная с погружения свай, бетонированию опор высокопрочным гидротехническим бетоном. На данный момент можно констатировать тот факт, что арка весом более пяти тысяч тонн готова занять свое местоположение», — заверил он.

В свою очередь заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин, сообщил, что в настоящий момент производится пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга.

«Следующим этапом будет заведение арочного пролетного строения в створ оси будущего автодорожного моста. Далее после установки арочного пролетного строения в ось автодорожного моста будут подводиться и заводиться подъемные пряди, и затем начнется долгий и многочасовой процесс подъема, нагружения, проверки оборудования, проверки натяжения всех стрендов, и готовность всего механизма к подъему», — рассказал Сафин.

Сам подъем будет производиться несколько часов. После окончательной части подъема наступит завершающая стадия — раскрепление ветровых связей.

Автодорожной арке Крымского моста не страшны ветра и землетрясения
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
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