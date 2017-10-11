О нецелевом использовании служебных авто павлодарцы могут сообщить по WhatsApp

В Павлодаре при поддержке Агентства Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции и акимата Павлодарской области республиканское общественное объединение «Первый антикоррупционный медиа-центр» устроило акцию по нанесению наклеек на служебные автомобили акимов городов и районов области с единым номером телефона доверия 1424 и whatsapp-номер 87051651257. Те, кто стал свидетелем случаев, когда государственные автомобили использовались не по своему назначению, во внеслужебное время, могут позвонить по этому телефону доверия или направить фотографии, видео на ватс апп-номер «Первого антикоррупционного медиа-центра».



По обоснованным фактам нецелевого использования служебного транспорта будут приниматься соответствующие меры, пообещали в департаменте Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области.