О нецелевом использовании служебных авто павлодарцы могут сообщить по WhatsApp
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Граждане получили возможность сообщать по телефону доверия о фактах нецелевого использования служебных авто, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Граждане получили возможность сообщать по телефону доверия о фактах нецелевого использования служебных авто, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Павлодаре при поддержке Агентства Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции и акимата Павлодарской области республиканское общественное объединение «Первый антикоррупционный медиа-центр» устроило акцию по нанесению наклеек на служебные автомобили акимов городов и районов области с единым номером телефона доверия 1424 и
По обоснованным фактам нецелевого использования служебного транспорта будут приниматься соответствующие меры, пообещали в департаменте Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области.
Идею такой акции поддержало Агентство после предложения представителей общественных организаций седьмого сентября на заседании специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии республики на 2015−2025 годы. Тогда общественники предложили размещать отличительные знаки на служебных автомобилях для предотвращения их нецелевого использования.
По Закону «О государственной службе Республики Казахстан», государственным служащим запрещается использовать в неслужебных целях средства
Акцию по нанесению отличительных знаков на служебных автомобилях активисты продолжили в пяти областях Казахстана. Ожидается, что до конца года эта общественная инициатива будет реализована во всех регионах страны.