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15:22 (мск), источник: Kazinform

О нецелевом использовании служебных авто павлодарцы могут сообщить по WhatsApp

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Граждане получили возможность сообщать по телефону доверия о фактах нецелевого использования служебных авто, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодаре при поддержке Агентства Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции и акимата Павлодарской области республиканское общественное объединение «Первый антикоррупционный медиа-центр» устроило акцию по нанесению наклеек на служебные автомобили акимов городов и районов области с единым номером телефона доверия 1424 и whatsapp-номер 87051651257. Те, кто стал свидетелем случаев, когда государственные автомобили использовались не по своему назначению, во внеслужебное время, могут позвонить по этому телефону доверия или направить фотографии, видео на ватс апп-номер «Первого антикоррупционного медиа-центра».

По обоснованным фактам нецелевого использования служебного транспорта будут приниматься соответствующие меры, пообещали в департаменте Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области.

Идею такой акции поддержало Агентство после предложения представителей общественных организаций седьмого сентября на заседании специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии республики на 2015−2025 годы. Тогда общественники предложили размещать отличительные знаки на служебных автомобилях для предотвращения их нецелевого использования.

По Закону «О государственной службе Республики Казахстан», государственным служащим запрещается использовать в неслужебных целях средства материально-технического и финансового обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество.

Акцию по нанесению отличительных знаков на служебных автомобилях активисты продолжили в пяти областях Казахстана. Ожидается, что до конца года эта общественная инициатива будет реализована во всех регионах страны.

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