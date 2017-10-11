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16:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минздрав: амбулаторию в микрорайоне «Союз» в Иркутске нужно сохранить общими усилиями

Министерство направило мэрии обращение с просьбой организовать с застройщиками срочное совещание по выработки решения вопроса для жителей.

Источник: Пресс-служба Минздрава Иркутской области

Филиал поликлиники № 17 в Иркутске необходимо сохранить общими усилиями. В настоящее время в адрес мэрии Минздравом направлено обращение с просьбой организовать с застройщиками города срочное совещание для выработки консолидированного решения вопроса для жителей микрорайона «Союз», филиал поликлиники которых может быть закрыт в конце ноября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава.

Совместными усилиями администрации поликлиники и регионального минздрава филиал оборудован с учетом посещения его людьми с ограниченными возможностями: имеются широкие дверные проемы, пандусы и парковка для колясок. Иркутская городская поликлиника № 17 заключила договор аренды нежилого помещения и договор управления многоквартирным домом (предоставление коммунальных услуг, уборка территории), обеспечила телефонную связь, доступ VPN, радиоохрану филиала, противопожарную систему.

Помещения укомплектованы медицинской мебелью, оборудованием, компьютерной техникой.

В целом, ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17» из различных источников финансирования (ОМС, платные услуги) израсходовала на оборудование филиала почти 1 млн рублей.

Министерство полагает, что только при активном участии всех заинтересованных сторон: Минздрава, мэрии города Иркутска, нового владельца помещения, жителей, руководства поликлиники может быть решена столь важная социальная задача. Ситуация находится на контроле у заместителя министра Галины Синьковой, а также начальника отдела организации медицинской и фармацевтической помощи по городу Иркутску Вероники Войцеховской. Для решения вопроса региональный минздрав активно взаимодействует с депутатом Государственной Думы ФС РФ Сергеем Теном.

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