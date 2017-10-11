Минздрав: амбулаторию в микрорайоне «Союз» в Иркутске нужно сохранить общими усилиями

Источник: Пресс-служба Минздрава Иркутской области

Филиал поликлиники № 17 в Иркутске необходимо сохранить общими усилиями. В настоящее время в адрес мэрии Минздравом направлено обращение с просьбой организовать с застройщиками города срочное совещание для выработки консолидированного решения вопроса для жителей микрорайона «Союз», филиал поликлиники которых может быть закрыт в конце ноября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава.

Совместными усилиями администрации поликлиники и регионального минздрава филиал оборудован с учетом посещения его людьми с ограниченными возможностями: имеются широкие дверные проемы, пандусы и парковка для колясок. Иркутская городская поликлиника № 17 заключила договор аренды нежилого помещения и договор управления многоквартирным домом (предоставление коммунальных услуг, уборка территории), обеспечила телефонную связь, доступ VPN, радиоохрану филиала, противопожарную систему.

Помещения укомплектованы медицинской мебелью, оборудованием, компьютерной техникой.

В целом, ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17» из различных источников финансирования (ОМС, платные услуги) израсходовала на оборудование филиала почти 1 млн рублей.