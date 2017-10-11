Уральцы несколько часов дожидаются вылета в Сибирь
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября, ИА УралПолит.Ru. Пассажиры в Екатеринбурге пять часов ждут вылета самолета в Якутск и Новосибирск.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября, ИА УралПолит.Ru. Пассажиры в Екатеринбурге пять часов ждут вылета самолета в Якутск и Новосибирск.
По данным
Кроме того, на час с небольшим задерживается прибытие двух бортов
Так, самолет из Братиславы (Словакия) ожидался в 19.10, задержан до 20.45. Еще задерживается борт из Худжанда (Таджикистан). Вместо ожидаемого времени прилета в 22.25 он прибудет почти в полночь.