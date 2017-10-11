​Уральцы несколько часов дожидаются вылета в Сибирь

По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, рейс R3−490, следующий в Якутск и в Новосибирк, должен был отправиться из столицы Среднего Урала в 14.10 местного времени. Вылет отложен до 19.00.

Кроме того, на час с небольшим задерживается прибытие двух бортов из-за рубежа.