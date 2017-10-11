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15:34 (мск), источник: УралПолит.ру

​Уральцы несколько часов дожидаются вылета в Сибирь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября, ИА УралПолит.Ru. Пассажиры в Екатеринбурге пять часов ждут вылета самолета в Якутск и Новосибирск.

По данным он-лайн табло аэропорта Кольцово, рейс R3−490, следующий в Якутск и в Новосибирк, должен был отправиться из столицы Среднего Урала в 14.10 местного времени. Вылет отложен до 19.00.

Кроме того, на час с небольшим задерживается прибытие двух бортов из-за рубежа.

Так, самолет из Братиславы (Словакия) ожидался в 19.10, задержан до 20.45. Еще задерживается борт из Худжанда (Таджикистан). Вместо ожидаемого времени прилета в 22.25 он прибудет почти в полночь.

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