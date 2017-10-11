На Екатеринбург надвигается похолодание
Теплая погода простоит в Екатеринбурге до пятницы, а с конца рабочей недели столбики термометров начнут опускаться.
Теплая погода простоит в Екатеринбурге до пятницы, а с конца рабочей недели столбики термометров начнут опускаться.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 октября, температура воздуха днем составит плюс 11−13 градусов, а в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до + 8−10. Ночные температуры все эти дни будут близки к нулевым значениям.
Существенных осадков до конца недели в мегаполисе не ожидается.