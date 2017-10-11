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15:38 (мск), источник: ЕАН

На Екатеринбург надвигается похолодание

Теплая погода простоит в Екатеринбурге до пятницы, а с конца рабочей недели столбики термометров начнут опускаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 октября, температура воздуха днем составит плюс 11−13 градусов, а в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до + 8−10. Ночные температуры все эти дни будут близки к нулевым значениям.

Существенных осадков до конца недели в мегаполисе не ожидается.

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