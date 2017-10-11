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15:52 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появятся лицей для одарённых детей и детский технопарк

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В ближайшее время в Башкортостане появятся специализированный лицей для одарённых детей и детский технопарк. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом Дню Республики.

— Важным направлением работы является поддержка талантливой молодежи. Мною дано поручение создать Республиканский лицей с пришкольным интернатом для одарённых детей с физико-математическим уклоном, — сказал руководитель региона. — В середине октября на основе кооперации с крупными предприятиями на трёх площадках откроется детский технопарк «Кванториум Башкортостана».

Напомним, что идея создания специализированного физико-математического лицея обсуждалась на встрече Рустэма Хамитова с заслуженными учителями Башкортостана. Появление такого учебного заведения позволит создать необходимые условия для индивидуальной работы с одарёнными детьми и предложить им перспективные варианты дальнейшей работы в республике.

Технопарк «Кванториум Башкортостана» создаётся на базе Республиканского детского образовательного технопарка в рамках программы «Новая модель системы дополнительного образования детей», утверждённой Агентством стратегических инициатив. Он будет работать на трёх площадках, две из которых расположены в Уфе, а одна — в Благовещенске. Согласно концепции, центр будет способствовать вовлечению учащихся в инженерно-конструкторскую, исследовательскую и проектную деятельность в различных областях.

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