В Башкирии появятся лицей для одарённых детей и детский технопарк

— Важным направлением работы является поддержка талантливой молодежи. Мною дано поручение создать Республиканский лицей с пришкольным интернатом для одарённых детей с физико-математическим уклоном, — сказал руководитель региона. — В середине октября на основе кооперации с крупными предприятиями на трёх площадках откроется детский технопарк «Кванториум Башкортостана».
Напомним, что идея создания специализированного физико-математического лицея обсуждалась на встрече Рустэма Хамитова с заслуженными учителями Башкортостана. Появление такого учебного заведения позволит создать необходимые условия для индивидуальной работы с одарёнными детьми и предложить им перспективные варианты дальнейшей работы в республике.
Технопарк «Кванториум Башкортостана» создаётся на базе Республиканского детского образовательного технопарка в рамках программы «Новая модель системы дополнительного образования детей», утверждённой Агентством стратегических инициатив. Он будет работать на трёх площадках, две из которых расположены в Уфе, а одна — в Благовещенске. Согласно концепции, центр будет способствовать вовлечению учащихся в инженерно-конструкторскую, исследовательскую и проектную деятельность в различных областях.