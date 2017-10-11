В Башкирии появятся лицей для одарённых детей и детский технопарк

— Важным направлением работы является поддержка талантливой молодежи. Мною дано поручение создать Республиканский лицей с пришкольным интернатом для одарённых детей с физико-математическим уклоном, — сказал руководитель региона. — В середине октября на основе кооперации с крупными предприятиями на трёх площадках откроется детский технопарк «Кванториум Башкортостана».

Напомним, что идея создания специализированного физико-математического лицея обсуждалась на встрече Рустэма Хамитова с заслуженными учителями Башкортостана. Появление такого учебного заведения позволит создать необходимые условия для индивидуальной работы с одарёнными детьми и предложить им перспективные варианты дальнейшей работы в республике.