В Антарктиде найдено «антиущелье»

Шельфовый ледник Дотсона представляет собой продолжение ледников Келера и Смита размером 40 на 70 километров. Спускающиеся с западного побережья части ледников объединяются и попадают в море Амундсена. Шельфовый ледник играет роль подпорки, замедляющей движение льда с поверхности в море.
В новой работе ученые при помощи спутников Cryosat и Sentinel-1 Европейского космического агентства исследовали, как ведут себя льды в этой области. Собрав данные с 2010 по 2016 годы, ученые выяснили, что поверхность льда на шельфе опускается со скоростью 26 сантиметров в год, что должно соответствовать уменьшению толщины всего ледника (400 метров) на 2,5 метра в год. Высокоточный альтиметр на борту спутника Cryosat позволил выяснить, что активнее всего толщина уменьшается вдоль полосы шириной 5 километров и длиной 60, которая начинается от точки, где ледник начинает плавать, до самого его конца в море.
Ученым удалось показать, что заметное сверху изменение соответствует «перевернутому» ущелью с нижней стороны ледника шириной 10−15 километров, которое врезается в толщу льда в некоторых местах до 200 метров. Коллектив утверждает, что все указывает на то, что теплая вода из глубин океана попадает под шельфовый ледник и ускоряет его таяние.
Мы говорим, что она теплая: ее температура 0,6−0,7 градусов. Она двигается к полости под ледником вдоль впадины до линии налегания, а затем начинает вращаться и подниматься. Именно там мы видим истончение и плавление основания
Ноэл ГурмеленВедущий автор работы из Эдинбургского университета