В Антарктиде найдено «антиущелье»

В новой работе ученые при помощи спутников Cryosat и Sentinel-1 Европейского космического агентства исследовали, как ведут себя льды в этой области. Собрав данные с 2010 по 2016 годы, ученые выяснили, что поверхность льда на шельфе опускается со скоростью 26 сантиметров в год, что должно соответствовать уменьшению толщины всего ледника (400 метров) на 2,5 метра в год. Высокоточный альтиметр на борту спутника Cryosat позволил выяснить, что активнее всего толщина уменьшается вдоль полосы шириной 5 километров и длиной 60, которая начинается от точки, где ледник начинает плавать, до самого его конца в море.