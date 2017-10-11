Дышать станет еще хуже: в Челябинске степень опасности НМУ повышена до второго уровня

Как уже сообщало агентство, режим «черного неба» в областном небе был объявлен в понедельник, 9 октября, и продолжается до настоящего момента.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии области, в Челябинске в течение следующих суток прогнозируются НМУ второй степени опасности — с 19 часов 11 октября до 19 часов 12 октября.

В Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке НМУ первой степени опасности продержатся еще двое суток — до 19 часов 13 октября. В Магнитогорске задержатся еще на сутки — до 19 часов 12 октября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Начиная с 10 октября, в минэкологии начали поступать многочисленные жалобы на неприятный запах в воздухе. 9 октября передвижная лаборатория зафиксировала превышение формальдегида на 1,3 раза на улице Дарвина и в два раза — на перекрёстке улиц Доватора и Блюхера.

10 октября в районе АМЗ и поселке Федоровка выявлено превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу в 1,5 раза. Сегодня, 11 октября, передвижная лаборатория произвела замеры воздуха на перекрёстке Братьев Кашириных и улицы Чайковского, на перекрёстке улицы Молодогвардейцев с Комсомольским проспектом, а также в Металлургическом районе. Данные будут известны завтра.

Кроме того, по жалобам жителей проводятся проверки трёх предприятий в Тракторозаводском и Ленинском районах.