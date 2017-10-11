Под таким названием в Национальном музее Башкортостана открылась выставка, приуроченная ко Дню республики. На ней представлены уникальные экспонаты 19-го, начала 20-х годов прошлого века. Основу экспозиции составили как частные коллекции, так и фонды самого музея.

За ходом ее подготовки, наблюдал Азат Самерханов. Хранители музея решают, какие из ста пятидесяти бронзовых медалей выставить на всеобщее обозрение. Каждая из них представляет собой как художественную, так и историческую ценность.

Выставку «От двуглавого орла до серпа и молота» приурочили ко Дню республики. В Национальном музее над этой экспозицией работали не один месяц. Старались выбрать лучшие экземпляры фалеристики девятнадцатого и двадцатого веков.

Награды, отличительные знаки, пряжки ремней и многое другое. Посетители выставки с помощью экспонатов могут познакомиться с общественным строем Башкирии как времен царской России, так и послереволюционной. В царской России, как впрочем, и в советский период, система знаков охватывала всех повсеместно, отмечают искусствоведы.

Говоря проще, неважно сторож вы или партийный руководитель, любой гражданин часть системы государственного строя. А значит, отмечен своими знаками отличия. Главная цель проекта показать обывателю дореволюционную эпоху через знаковую систему, корпоративную культуру тех лет, ведомственный уклад. Авторы выставки постарались не просто расположить предметы на стендах, но и связать их с реальными людьми.