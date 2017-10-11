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17:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Фартук фасовщика «Народных обедов» примерил мэр Краснодара Евгений Первышов

Краснодар, 11 октября, KrasnodarMedia. Глава Краснодара Евгений Первышов встал за фасовочный «прилавок» продуктовых наборов для малообеспеченных жителей краевой столицы. Цех по расфасовке «Народных обедов» начал работу в Краснодаре по инициативе благотворительного фонда продовольствия «Русь», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

В столице Кубани 11 октября начал работу цех фасовки продуктовых наборов. Это всероссийский добровольческий проект благотворительного Фонда продовольствия «Русь», который реализуется в краевом центре при поддержке администрации Краснодара. В фасовке первой партии «Народных обедов» принял участие глава города Евгений Первышов.

— «Народный обед» — это уже работающий в нашей стране проект, доказавший свою эффективность, приносящий добро и помощь людям. Теперь и в нашем городе дан старт этой благотворительной программе. Благодарю всех организаторов, участников и волонтеров этого важного социального проекта. Надеюсь, цех фасовки будет работать постоянно и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, — сказал Евгений Первышов.

Цех фасовки «Народных обедов» Фонда продовольствия «Русь» расположен в помещениях общественной организации «Союз многодетных семей “Кубанская семья”» по ул. им. Крупской, 103.

В открытии цеха и в самой фасовке «Народных обедов» также приняли участие руководитель Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько, заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова, председатель Краснодарской городской общественной организации «Союз многодетных семей “Кубанская семья”» Светлана Недилько, директор по внешним коммуникациям KFC Россия и СНГ Илья Политковский. Эта сеть ресторанов быстрого питания поддерживает благотворительный проект в Краснодаре и Краснодарском крае.

Виктория Крисько отметила, что компания KFC уже собрала для благотворительного проекта «Народный обед» в Краснодаре около 1,3 млн рублей. Этих средств хватит, чтобы цех фасовки работал почти год.

Руководитель Фонда продовольствия «Русь» также рассказала о миссии, задачах и планах работы организации в столице Кубани. Проект «Народный обед» осуществляется полностью на волонтерских началах. Основными работниками цеха фасовки станут добровольцы из числа горожан, в том числе — представители общественной организации «Союз многодетных семей “Кубанская семья”».

— Самое главное — продуктовые наборы, которые мы раздаем, — это не разовая акция. Поддержка будет осуществляться на постоянной основе. Это принципиальный момент, ведь если семье трудно, то помогать нужно регулярно. Запуск постоянно действующего цеха фасовки в Краснодаре — это возможность оказывать помощь постоянно, привлечь новых партнеров. Также мы хотим развивать и укреплять культуру социальной помощи в людях, — сказала Виктория Крисько.

Перед началом фасовки всем, кто принимал в ней участие, выдали перчатки и фартуки с надписью «Волонтер». Виктория Крисько объяснила принцип работы. Затем Евгений Первышов, Лилиана Егорова и другие участники благотворительной акции приступили к формированию продуктовых наборов, используя специальное оборудование: контейнеры, мерные стаканы, «запайщики». Крупы насыпали в пакеты со специальными наклейками, на которых указаны компоненты набора и дата изготовления.

В составе каждого «Народного обеда» — по 500 г четырех видов круп (гречка, геркулес, рис, горох), макаронов, а также бутылка подсолнечного растительного масла.

— Данный продуктовый набор по своей энергетической ценности рассчитан на питание 1 человека примерно в течение трех недель. Эти и другие продукты Фонд продовольствия «Русь» закупает оптом по низким ценам у российских производителей на собранные пожертвования, — пояснила Виктория Крисько.

За первые два часа работы цеха 11 октября добровольцы расфасовали порядка 100 пакетов с «Народными обедами». Выдавать их начнут в общественной организации «Союз многодетных семей “Кубанская семья”» по ул. им. Крупской, 103 во второй половине дня.

Светлана Недильно рассказала, что за последние дни на телефон «горячей линии» уже обратились около 100 краснодарцев, которые хотели бы их получить. В основном, это — пенсионеры и многодетные семьи. Свои пакеты они могут забрать в течение дня. А в дальнейшем раздавать всем нуждающимся бесплатные продуктовые наборы будут один-два раза в месяц.

Фонд продовольствия «Русь» — всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк еды». Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году. Только в 2016 году он оказывал регулярную продовольственную помощь более 150 тысячам семей по всей стране.

Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения в рамках продовольственных марафонов в магазинах и акции «Продукты в глубинку», а также денежные пожертвования от населения на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Распределение помощи Фонд организует через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные некоммерческие организации по всей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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