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16:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Росреестр выявил нарушения в наименовании четырех рек в Нижегородской области

Управление Росреестра по Нижегородской области в преддверии Чемпионата мира по футболу намерено активизировать наблюдение за правильностью написания топонимов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 октября 2017 года.

Согласно информации, за 2016−2017 годы управление вынесло шесть постановлений об административных штрафах на общую сумму 12 тысяч рублей. Их получили должностные лица, ответственные за содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, по результатам мониторинга дорожных указателей.

«На участке федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Дальнеконстантиновском районе река Модан была произвольно переименована в реку Медон, а река Пукстерь из-за ошибки на дорожном указателе в том же районе известна проезжающим мимо автомобилистам как Пустырь. В Кстовском районе река Китмар на дорожном указателе несанкционированно превратилась в Кетмарь, а Трестьянка — в Трестьяну», — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что в Нижегородской области, кроме того, актуальна проблема транслитерации букв географических названий. Так, например, Нижний Новгород должен писаться транслитом как Nižnij Novgorod, а не Nizhny Novgorod, Nizhniy Novgorod или Nizhni Novgorod.

«В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 управлением будет усилена работа по осуществлению систематического наблюдения за соблюдением правил употребления наименований географических объектов на русском языке, а также за правильной передачей географических названий буквами латинского алфавита на территории Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что Росреестр выявил нарушение в написании села Большое Болдино на дорожном указателе.

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