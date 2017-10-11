Владимир Путин и его зоопарк

Источник: AFP 2017

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил ему щенка алабая.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — сказал лидер Туркмении, добавив, что собаке дали кличку Верный.

"У нас есть общий один друг", - сказал Путину туркменский лидер | Источник: РИА "Новости"

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7 октября у президента России был день рождения, ему исполнилось 65 лет.

Количество животных, подаренных Путину за 17 лет его пребывания на посту президента, затем премьер-министра и снова президента, уже тянет на маленький зоопарк.

Началось все с черного лабрадора Кони, которого Путин получил в 2000 году из рук Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост главы МЧС.

Лабрадор Кони присутствовала на встрече Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель | Источник: РИА "Новости"

В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил Путину орловского рысака.

В 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов тоже подарил президенту коня — гнедого жеребца ахалтекинской породы.

А еще год спустя Путин получил в подарок от короля Иордании Абдаллы II сразу трех арабских скакунов — Ибн Маруфа, Хакима и Айзис.

Владимир Путин и пони Вадик | Источник: РИА "Новости"

Еще одной лошадью президента стал подаренный президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2005 году пони фалабелла по кличке Вадик.

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину белую козу, которую президент назвал Сказкой.

В 2008 году на день рождения главе государства подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево, позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике.

Владимир Путин с Баффи и Юмэ | Источник: РИА "Новости"

В 2010 году лидер Туркмении подарил Путину двух редких азиатских гепардов — Алоуса и Генерала. Сейчас они живут в специальном центре для диких животных на Кавказе.

В 2010 году Путин получил от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. На выбор клички собаке был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов, который придумал кличку Баффи.

Источник: РИА "Новости"

В 2012 году Норихиса Сатакэ, губернатор японской префектуры Акита, подарил Владимиру Путину щенка акита-ину по кличке Юмэ.

В зоопарке Путина есть еще пара экспонатов.

В 2002 году президент Молдавии Владимир Воронин подарил Путину на 50-летие хрустального крокодила, сопроводив презент словами «Крокодил — единственное животное, которое не сдает назад».

А в 2013 году канцлер Германии Ангела Меркель подарила Путину часы с кукушкой. Освещавшие это событие журналисты расценили подарок как намек на привычку Путина опаздывать на важные мероприятия — годом ранее Ангела Меркель около часа прождала российского президента перед встречей в Берлине.