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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В новом аэропорту «Симферополь» закончили остекление фасада, построенного в форме волны

Рабочие смонтировали 130 витражей, состоящих из 9 тысяч уникальных стеклопакетов.

Новый терминал аэропорта «Симферополь» в Крыму строят быстрыми темпами. Подрядчик завершил остекление фасада, построенного в форме волны.

— Смонтировано 130 витражей, состоящих из 9 тысяч уникальных стеклопакетов. Уникальность конструкции в том, что у здания нет постоянной высоты. Она колеблется от 25 до 35 метров в разных точках. Оба фасада — как со стороны привокзальной площади, так и со стороны перрона — криволинейные во всех плоскостях. Именно поэтому процесс остекления считается очень сложным.

Для установки стеклопакетов потребовалось около 6 тысяч узловых конструкций, каждая из которых изготавливалась по индивидуальным чертежам.

— На сегодняшний день продолжаются работы по монтажу инженерных сетей здания терминала — выполнено 45% объема работ. Внутренняя отделка аэровокзального комплекса готова на 58%. Кровля здания завершена на 100%, — уточнили в пресс-службе. — Подходят к завершению работы по устройству внутриплощадочных сетей: электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, теплосети и сетей связи.

Кроме того, началось благоустройство прилегающей территории: асфальтируются тротуары, подъездная дорога, парковки. Общий объем выполненных работ по благоустройству — 43%.

На стройплощадке работают более 2200 человек и 100 единиц техники.

Напомним, действующий аэропорт хотят переориентировать на обслуживание бизнес-рейсов и официальных делегаций.

СПРАВКА «КП».

Новый терминал аэропорта «Симферополь» площадью 78 тысяч квадратных метров планируют ввести в эксплуатацию до начала лета 2018 года. Пропускная способность аэропорта составит до 3650 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров.

В новом терминале будет работать 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами.

На территории аэровокзала предусмотрено 1500 парковочных мест.

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