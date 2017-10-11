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21:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В республике будут разработаны новые учебники башкирского языка

УФА, 11 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. В республике будут разработаны новые учебники башкирского языка и соответствующие методические комплексы. Об этом заявил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе своего выступления на торжественном собрании, посвящённом Дню Республики.

Источник: Башинформ

— Будут подготовлены новые учебники башкирского языка, методические комплексы, в том числе с использованием цифровых технологий, дистанционных форм обучения. При преподавании башкирского языка должны учитываться современные реалии и требования к образовательному процессу, — подчеркнул руководитель региона. — Главное, что права ребенка в части изучения родных языков защищены Конституцией России и Конституцией Башкортостана, а полноценные условия для этого созданы во всех школах.

Рустэм Хамитов отметил, что ранее подписал Указ о мерах по поддержке государственных языков и языков народов Башкортостана. Правительству республики поручено разработать соответствующую программу. Учреждены гранты для проектов в сфере языкового образования. Создаётся Фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Общественная палата должна обеспечить мониторинг реализации законодательства в сфере языковой политики.

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