В республике будут разработаны новые учебники башкирского языка

— Будут подготовлены новые учебники башкирского языка, методические комплексы, в том числе с использованием цифровых технологий, дистанционных форм обучения. При преподавании башкирского языка должны учитываться современные реалии и требования к образовательному процессу, — подчеркнул руководитель региона. — Главное, что права ребенка в части изучения родных языков защищены Конституцией России и Конституцией Башкортостана, а полноценные условия для этого созданы во всех школах.