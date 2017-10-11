Пианист Денис Мацуев вновь приедет в гости к друзьям в Казань

Источник: Город Казань.KZN.RU

Фестиваль основан народным артистом России, художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским в сотрудничестве с выдающимся пианистом и общественным деятелем, народным артистом России Денисом Мацуевым.

За 6 сезонов творческого сотрудничества маэстро Сладковского, ГСО РТ и виртуозного пианиста было исполнено 30 концертов, включая полные циклы фортепианных концертов Ф. Листа, П. И. Чайковского.

14 октября, в первый день фестиваля, для казанской публики прозвучат произведения «Дон Кихот», симфоническая поэма для виолончели с оркестром Р. Штрауса, а также Концерт № 3 для фортепиано с оркестром П. Чайковского, Вариации на тему Паганини для фортепиано с оркестром В. Лютославского, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Р. Щедрина. Многие из них будут исполнены в Казани впервые. Солисты — Денис Мацуев и музыкант Сергей Словачевский, который даст мастер-класс по виолончели музыкантам оркестра и учащимся музыкальных учебных заведений.

15 октября в 14.00 пройдет концерт стипендиатов межрегионального благотворительного фонда «Новые имена». Задача фонда — создание эффективной системы поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. Сертификаты победителям отборочного тура для дальнейшего участия в летней творческой школе вручат президент фонда Денис Мацуев и художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский. В дни смотра состоятся мастер-классы по кларнету и баяну.