Наиболее загруженные перекрестки Волгограда оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением

Как пояснили в региональном комитете информационных технологий, до конца года 54 светофора на наиболее загруженных перекрестках дорожной сети Волгограда будут оснащены оборудованием локальной автоматизированной системы управления дорожным движением. В планах на 2018 год — дооснащение еще порядка 25 светофорных объектов.
Система управления предусматривает использование специального программного комплекса для расчета оптимальной работы светофоров в режиме реального времени, детекторы движения, подсчитывающие количество проходящего транспорта, современные светофоры, средства информирования водителей о необходимой скорости движения. Принцип ее работы заключается в сборе и анализе информации об интенсивности движения, которая считывается детекторами, и по линиям связи передается на центральный сервер. Специализированное программное обеспечение после обработки информации позволит скорректировать работу светофоров для увеличения пропускной способности трасс.
— В течение 2017 года выполнена значительная подготовительная работа к установке системы: обследованы светофорные объекты, подлежащие модернизации, разработана и утверждена необходимая нормативная база, изучен опыт развития автоматизированной системы управления дорожным движением в крупных российских городах. Управлять «умными» светофорами будут из специализированного центра, который станет элементом региональной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Центр будет выполнять мониторинг дорожной обстановки, получать и обрабатывать данные о параметрах транспортных потоков, координировать взаимодействие служб и ведомств с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, — отметили в профильном комитете администрации региона.