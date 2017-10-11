Наиболее загруженные перекрестки Волгограда оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением

Источник: РИАЦ

Как пояснили в региональном комитете информационных технологий, до конца года 54 светофора на наиболее загруженных перекрестках дорожной сети Волгограда будут оснащены оборудованием локальной автоматизированной системы управления дорожным движением. В планах на 2018 год — дооснащение еще порядка 25 светофорных объектов.

Система управления предусматривает использование специального программного комплекса для расчета оптимальной работы светофоров в режиме реального времени, детекторы движения, подсчитывающие количество проходящего транспорта, современные светофоры, средства информирования водителей о необходимой скорости движения. Принцип ее работы заключается в сборе и анализе информации об интенсивности движения, которая считывается детекторами, и по линиям связи передается на центральный сервер. Специализированное программное обеспечение после обработки информации позволит скорректировать работу светофоров для увеличения пропускной способности трасс.