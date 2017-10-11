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17:16 (мск), источник: РИАЦ

Наиболее загруженные перекрестки Волгограда оборудуют автоматизированной системой управления дорожным движением

В Волгоградской области продолжается совершенствование системы организации дорожного движения, внедряется автоматизированная система управления.

Источник: РИАЦ

Как пояснили в региональном комитете информационных технологий, до конца года 54 светофора на наиболее загруженных перекрестках дорожной сети Волгограда будут оснащены оборудованием локальной автоматизированной системы управления дорожным движением. В планах на 2018 год — дооснащение еще порядка 25 светофорных объектов.

Система управления предусматривает использование специального программного комплекса для расчета оптимальной работы светофоров в режиме реального времени, детекторы движения, подсчитывающие количество проходящего транспорта, современные светофоры, средства информирования водителей о необходимой скорости движения. Принцип ее работы заключается в сборе и анализе информации об интенсивности движения, которая считывается детекторами, и по линиям связи передается на центральный сервер. Специализированное программное обеспечение после обработки информации позволит скорректировать работу светофоров для увеличения пропускной способности трасс.

— В течение 2017 года выполнена значительная подготовительная работа к установке системы: обследованы светофорные объекты, подлежащие модернизации, разработана и утверждена необходимая нормативная база, изучен опыт развития автоматизированной системы управления дорожным движением в крупных российских городах. Управлять «умными» светофорами будут из специализированного центра, который станет элементом региональной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Центр будет выполнять мониторинг дорожной обстановки, получать и обрабатывать данные о параметрах транспортных потоков, координировать взаимодействие служб и ведомств с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, — отметили в профильном комитете администрации региона.

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