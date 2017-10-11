Как поймать науку в кадр
О том, что такое хорошо и что такое плохо в фильмах про науку.
О том, что такое хорошо и что такое плохо в фильмах про науку.
Близится начало фестиваля кино о науке и технологиях «360°». Кроме множества отличных фильмов, которые можно будет посмотреть в последнюю неделю октября, в рамках фестиваля пройдут лекции и дискуссии с участием ученых, кинематографистов и тех, кто работает на стыке этих двух областей. Среди последних, например, — Соня Эпштейн, куратор Museum of Moving Image (Нью-Йорк) и исполнительный редактор сайта Sloan Sсience & Film, посвященного документальному и художественному кино о науке и технологиях. «Чердак» немного поговорил с Соней про кино о науке.
От редакции: намного более полно обо всем том, что было затронуто в разговоре, Соня будет рассказывать в Москве вечером 23 октября. Приходите на лекцию — будет интересно!
— Вы не только будете читать лекцию, но и выбирать лучшие картины фестиваля. Чем вы руководствуетесь, когда решаете, что вот это кино о науке — хорошее, а вот то — плохое?
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— А что такое плохо, не покажете?
— Ну, я просто строю выступление на других примерах. Есть такой французский режиссер Жан Пенлеве — он придумал «Десять заповедей документального кино», я буду отталкиваться от них. На них удобно опираться, разбирая фильмы, и пояснять, что хорошо и почему.
— Тем не менее можно ли из всего это вывести
— Пожалуй, нехорошо когда документальное кино встает на защиту
То же самое относится и к обилию спецэффектов, особенно когда мы говорим о документальном кино. Сейчас выходит новый фильм о Джейн Гудолл, приматологе. Он невероятный, это съемки 60-х годов — ее много снимали National Geographic (недавно нашли множество старого материала, который считался утерянным, и на нем сделана эта картина — прим. «Чердака»), и это роскошный, превосходный материал.
И эта цветокоррекция, она повсюду, ты ее везде видишь. И я никак не могу взять в толк: зачем? Это превосходные кадры, отличный материал, и не было никакой необходимости так с ним обходиться, на мой взгляд. Ведь снимал ее Хуго ван Лавик, он один из лучших в мире фотографов дикой природы, и лезть редактировать его кадры, как мне кажется, просто глупо.
— Наверняка этому есть объяснение. Или нет?
— Не знаю. Я собираюсь с ним на эту тему пообщаться и обязательно спрошу об этом. Можно, конечно, предположить: это может быть
— И что, там просто режиссера занесло?
— Ну да. Может, он хотел быть более доступным для широкой аудитории, просто за счет сочной картинки. Но, конечно, для тех, кто интересуется кино, это просто видно — когда
— Хорошо.
— Закадровый голос. Фильм — это визуальный посредник, поэтому когда ты начинаешь использовать закадровый голос или вообще много говоришь, вместо того чтобы
— Какие? Особенно в том, что касается науки.
— Ну, отличный пример фильма, в котором закадра ровно столько, сколько нужно, — «Страсти по частицам». Вы наверняка его видели, его показывали пару лет назад на фестивале. Авторы фильма всегда были рядом с самими физиками, постоянно находились в этой среде. Они физически были там, в ЦЕРНе, когда открытие бозона произошло. Поэтому они могли наблюдать и слушать ученых прямо на месте. Закадровый голос появляется, когда им надо объяснить значение и важность бозона Хиггса.
Это как оказаться рядом с Эйнштейном в момент, когда он окончательно придумал и сформулировал свою теорию относительности. Подобные моменты очень редки. Вот пример хорошо сделанной работы, вот то, что называется визуальный сторителлинг. Вот так это выглядит, когда ты имеешь дело с наукой, где постоянно надо
— Эй, ну такие примеры — это нечестно! «Страсти по частицам» — это, наверное, самый крутой фильм про науку из существующих. Там же длиннющие съемки были, все очень серьезно. Разве есть
— Да, они его пять лет снимали (смеется).
В общем, люди заморачиваются все больше и больше, в особенности если смотреть на короткий метр.
— Знаете, БАК, ITER — они сами по себе восхищают и только этим делают половину дела. Можно ли добиться подобного без инженерных чудес в кадре?
— Хорошо. Есть еще один фильм, о котором я буду говорить, когда приеду в Москву. Это «Путешествие времени» Терренса Малика. Вот это, кстати, пример фильма, которому просто необходимы были спецэффекты. Это фильм об истории Вселенной — от Большого взрыва до момента, когда Солнце становится красным гигантом и мы все, планета Земля, исчезаем. Тут нет никакого физического объекта в фокусе, и это не фильм о процессе науки. Он скорее такой
Он работал с Эндрю Кноллом из Гарварда и множеством других ученых. Они консультировали его по каждому поводу: как выглядели первые динозавры, как выглядел ландшафт на Земле миллиарды лет назад… И это совсем другое достижение, совсем не такое, как у «Страстей по частицам», которое, по сути, заключалось в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время.
— Но
— Наверняка. Все дело в масштабе, что ли. Ранние фильмы, например, исследовали микроскопический мир — использовали научные и кинематографические инструменты для того, чтобы увидеть то, что обыденным взглядом мы увидеть никак не можем. Снимали бактерии, снимали морских обитателей —
В некотором смысле цели кинематографа и науки совпадают. Наука исследует окружающий мир и открывает