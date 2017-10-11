200-рублевые банкноты с изображением Херсонеса и Памятника затопленным кораблям запускают в оборот

Вскоре севастопольцы будут гордиться, держа в руках банкноту номиналом в 200 рублей, ведь на ней изображены Херсонес Таврический, а также Памятник затопленным кораблям — визитные карточки города.

Новенькие банкноты с защитными признаками запустят в оборот в ближайшее время.

Напомним, в июне 2016 года прошел конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, а также Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям.