В Ростове открылись три новых детских сада
В двух районах
В двух районах
На территории бывшего аэродрома ДОСААФ открылись два детских сада на 290 мест, также сад на 160 мест начал работу в микрорайоне «Суворовский».
Для комфорта ребят созданы все условия: есть медицинские блоки, логопедические кабинеты и комнаты детского психолога, игровые комнаты, современный пищеблок. На территориях расположены спортивные и игровые площадки. В учреждениях действуют музыкальные и спортивные залы, закуплено большое количество дидактических материалов.
«В этом году запланировано создать 2,9 тысячи дошкольных мест, 1355 уже открыли, — отметила министр образования Ростовской области Лариса Балина. — Это строительство новых детсадов, реконструкция уже существующих, поддержка частных образовательных учреждений».