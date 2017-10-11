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17:31 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове открылись три новых детских сада

В двух районах Ростова-на-Дону открылись три новых детских сада, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории бывшего аэродрома ДОСААФ открылись два детских сада на 290 мест, также сад на 160 мест начал работу в микрорайоне «Суворовский».

Для комфорта ребят созданы все условия: есть медицинские блоки, логопедические кабинеты и комнаты детского психолога, игровые комнаты, современный пищеблок. На территориях расположены спортивные и игровые площадки. В учреждениях действуют музыкальные и спортивные залы, закуплено большое количество дидактических материалов.

«В этом году запланировано создать 2,9 тысячи дошкольных мест, 1355 уже открыли, — отметила министр образования Ростовской области Лариса Балина. — Это строительство новых детсадов, реконструкция уже существующих, поддержка частных образовательных учреждений».

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