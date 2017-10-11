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17:30 (мск), источник: АиФ Крым

В Никитском ботсаду пройдет открытие бала хризантем в конце октября

Открытие запланировано на 25 октября. На выставке представят 37 тыс экземпляров хризантем.

В Никитском ботсаду пройдет открытие бала хризантем 25 октября, передает пресс-служба НБС.

На выставке можно будет увидеть 360 сортов цветка — около 37 тыс экземпляров. Выставка находится в центральной части Ароборетума ботанического сада.

«В этом году хризантемы даже “согнали” с привычного места канны. На бывшем “канновом участке” разноцветными полосами вольготно устроились бордюрные мелкоцветковые хризантемы (24 сорта и одна гибридная форма). 16 из них — сорта селекции Никитского ботанического сада», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники НБС также сообщили, что «изюминкой» бала станет «цветок», который был сформирован с помощью извилистых дорожек, обрамляющих коллекционные хризантемы. Площадь «цветка» — 773 кв м.

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