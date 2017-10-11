В Никитском ботсаду пройдет открытие бала хризантем в конце октября
Открытие запланировано на 25 октября. На выставке представят 37 тыс экземпляров хризантем.
Открытие запланировано на 25 октября. На выставке представят 37 тыс экземпляров хризантем.
В Никитском ботсаду пройдет открытие бала хризантем 25 октября, передает
На выставке можно будет увидеть 360 сортов цветка — около 37 тыс экземпляров. Выставка находится в центральной части Ароборетума ботанического сада.
«В этом году хризантемы даже “согнали” с привычного места канны. На бывшем “канновом участке” разноцветными полосами вольготно устроились бордюрные мелкоцветковые хризантемы (24 сорта и одна гибридная форма). 16 из них — сорта селекции Никитского ботанического сада», — отметили в
Сотрудники НБС также сообщили, что «изюминкой» бала станет «цветок», который был сформирован с помощью извилистых дорожек, обрамляющих коллекционные хризантемы. Площадь «цветка» — 773 кв м.