В Никитском ботсаду пройдет открытие бала хризантем в конце октября

В Никитском ботсаду пройдет открытие бала хризантем 25 октября, передает пресс-служба НБС.

На выставке можно будет увидеть 360 сортов цветка — около 37 тыс экземпляров. Выставка находится в центральной части Ароборетума ботанического сада.

«В этом году хризантемы даже “согнали” с привычного места канны. На бывшем “канновом участке” разноцветными полосами вольготно устроились бордюрные мелкоцветковые хризантемы (24 сорта и одна гибридная форма). 16 из них — сорта селекции Никитского ботанического сада», — отметили в пресс-службе.