Первое балтийское предупреждение
В 1874 году в эти дни в Российской империи было объявлено первое в ее истории штормовое предупреждение по балтийскому морю. Для
В 1874 году в эти дни в Российской империи было объявлено первое в ее истории штормовое предупреждение по балтийскому морю. Для
Последовавшее за штормом наводнение было сравнительно небольшим, но сама возможность заранее спланировать свои действия горожанами была принята на ура. Когда через месяц вновь пришла непогода и вода в Неве поднялась до отметки 252 см выше ординара, наводнение было уже ожидаемым.
Успех метеопрогноза был обусловлен, с одной стороны, расположением Петербурга к
К 1874 году была налажена регулярная связь с Ревелем (ныне Таллинн), с Ригой, Кёнигсбергом, Варшавой, Берлином и другими городами, которые находились
Петербуржцы 19-ого века быстро освоились с прогнозами погоды и относились к ним ответственно, заблаговременно запасаясь калошами и сапогами. Популярными стали просторные дождевики, поскольку зонт в ветреную погоду вещь бесполезная, а хороший непромокаемый дождевик позволял пройти сквозь непогоду и дойти до нужного места сухим. Как говорят англичане: «Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда…» Поговорка актуальна и для