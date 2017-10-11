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18:05 (мск), источник: Фонтанка

Первое балтийское предупреждение

В 1874 году в эти дни в Российской империи было объявлено первое в ее истории штормовое предупреждение по балтийскому морю. Для Санкт-Петербурга это стало также и первым сигналом о возможном наводнении. С этих пор город хоть и не был защищен от ударов стихии, но по крайней мере мог подготовиться к беде, что немаловажно уже само по себе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 762 мм рт. ст. 5 м/с

Последовавшее за штормом наводнение было сравнительно небольшим, но сама возможность заранее спланировать свои действия горожанами была принята на ура. Когда через месяц вновь пришла непогода и вода в Неве поднялась до отметки 252 см выше ординара, наводнение было уже ожидаемым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Успех метеопрогноза был обусловлен, с одной стороны, расположением Петербурга к северо-востоку от крупных городов Европы, а с другой — развитием телеграфа. Появилась возможность мгновенно получать сводки со всех концов Европы.

К 1874 году была налажена регулярная связь с Ревелем (ныне Таллинн), с Ригой, Кёнигсбергом, Варшавой, Берлином и другими городами, которые находились юго-западнее Петербурга. А циклоны как раз и бегут, особенно осенью, через всю Европу с юго-запада на северо-восток.

Сперва ветер и дожди встречали в Британии и Голландии, затем известия приходили из Дании и Пруссии, потом доставалось Риге — а это значило, что уже через сутки непогода дойдет и до столицы империи.

Петербуржцы 19-ого века быстро освоились с прогнозами погоды и относились к ним ответственно, заблаговременно запасаясь калошами и сапогами. Популярными стали просторные дождевики, поскольку зонт в ветреную погоду вещь бесполезная, а хороший непромокаемый дождевик позволял пройти сквозь непогоду и дойти до нужного места сухим. Как говорят англичане: «Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда…» Поговорка актуальна и для Санкт-Петербурга.

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