В Советском районе нашли трупы свиней, зараженных африканской чумой

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, трупы обнаружены в сбросном канале вблизи поселка Советский. Ведомство устанавливает владельцев животных.

«Предполагается, что обнаруженные животные ранее использовались по назначению, то есть для осеменения свиней», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что вирус АЧС может вернуться в крымские хозяйства с наступлением холодов.