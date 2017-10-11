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18:03 (мск), источник: РИА Крым

В Советском районе нашли трупы свиней, зараженных африканской чумой

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). Ветеринарная служба Крыма обнаружила захоронения восьми трупов половозрелых хряков, в которых выявлен геном африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета ветеринарии РК.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, трупы обнаружены в сбросном канале вблизи поселка Советский. Ведомство устанавливает владельцев животных.

«Предполагается, что обнаруженные животные ранее использовались по назначению, то есть для осеменения свиней», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что вирус АЧС может вернуться в крымские хозяйства с наступлением холодов.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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