В Советском районе нашли трупы свиней, зараженных африканской чумой

Как уточнили в ведомстве, трупы обнаружены в сбросном канале вблизи поселка Советский. Ведомство устанавливает владельцев животных.
«Предполагается, что обнаруженные животные ранее использовались по назначению, то есть для осеменения свиней», — отметили в пресс-службе.
Ранее глава Госкомветеринарии Крыма Валерий Иванов отметил, что вирус АЧС может вернуться в крымские хозяйства с наступлением холодов.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.