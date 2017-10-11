В Волгограде готовятся к 50-летию открытия мемориала на Мамаевом кургане

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году со дня открытия Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» исполняется 50 лет. К этой дате 13 октября в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения РВИО откроется выставка «Главная высота России. Подвиг, высеченный в камне».

Выставка поведает о боевых действиях на главной высоте, ее истории в послевоенное время, о проектах, которые увековечивания памяти сталинградцев, о строительстве и открытии комплекса.

Часть экспозиции посвящена творчеству главного архитектора комплекса Вучетича.