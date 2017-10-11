В Волгограде готовятся к 50-летию открытия мемориала на Мамаевом кургане
«Главная высота России. Подвиг, высеченный в камне» — выставка с таким названием откроется в
«Главная высота России. Подвиг, высеченный в камне» — выставка с таким названием откроется в
В 2017 году со дня открытия Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» исполняется 50 лет. К этой дате 13 октября в
Выставка поведает о боевых действиях на главной высоте, ее истории в послевоенное время, о проектах, которые увековечивания памяти сталинградцев, о строительстве и открытии комплекса.
Часть экспозиции посвящена творчеству главного архитектора комплекса Вучетича.
Фотодокументальную часть выставки представят на Мамаевом кургане в день празднования юбилейной даты — 15 октября 2017 года.