Канадец случайно снял на видео схватку лося и волка на озере

Вся сцена длится около шести минут. В начале хищник нападает на парнокопытного на мелководье, но тот успешно отбивается, затем заходит дальше в озеро, на большую глубину. В какой-то момент волку удается вцепиться в ногу своей жертвы, и лось долго пытается его стряхнуть.