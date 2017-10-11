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18:20 (мск), источник: РИА Новости

Канадец случайно снял на видео схватку лося и волка на озере

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Канадец Дэн Нистедт случайно снял с помощью квадрокоптера схватку лося и волка на озере в северной части провинции Онтарио.

Вся сцена длится около шести минут. В начале хищник нападает на парнокопытного на мелководье, но тот успешно отбивается, затем заходит дальше в озеро, на большую глубину. В какой-то момент волку удается вцепиться в ногу своей жертвы, и лось долго пытается его стряхнуть.

Освободившись, он пытается уйти по озеру, но волк долго его преследует. В конце концов хищник сдается — из-за большой глубины или усталости, либо после того, как отвлекся на квадрокоптер, подлетевший слишком близко.

Волк в итоге выбрался на сушу, а лось продолжил пересекать озеро, направляясь к другому берегу.

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