Канадец случайно снял на видео схватку лося и волка на озере
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Канадец Дэн Нистедт случайно снял с помощью квадрокоптера схватку лося и волка на озере в северной части провинции Онтарио.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Канадец Дэн Нистедт случайно снял с помощью квадрокоптера схватку лося и волка на озере в северной части провинции Онтарио.
Вся сцена длится около шести минут. В начале хищник нападает на парнокопытного на мелководье, но тот успешно отбивается, затем заходит дальше в озеро, на большую глубину. В
Освободившись, он пытается уйти по озеру, но волк долго его преследует. В конце концов хищник сдается —
Волк в итоге выбрался на сушу, а лось продолжил пересекать озеро, направляясь к другому берегу.