Плисецкий: чувствуется желание Узбекистана обратиться к миру
Балетный педагог, хореограф Азарий Плисецкий прилетел в Ташкент на две недели, чтобы провести
Балетный педагог, хореограф Азарий Плисецкий прилетел в Ташкент на две недели, чтобы провести
«Я чувствую, хотя я тут впервые, ветер перемен, желание обратиться к миру».
Азарий Плисецкий — артист балета, педагог и хореограф, младший брат Майи Плисецкой.
Работал в Школе американского балета, проводил
Балет «Поэма двух сердец» — интерпретация древней восточной легенды о трагической любви танцовщицы и музыканта. Впервые был показан в 1982 году и признан критиками «хореографическим шедевром эпохи».