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18:20 (мск), источник: Sputnik

Плисецкий: чувствуется желание Узбекистана обратиться к миру

Балетный педагог, хореограф Азарий Плисецкий прилетел в Ташкент на две недели, чтобы провести мастер-классы для танцоров Государственного академического большого театра имени Алишера Навои. Помимо тренингов знаменитый балетмейстер примет участие в возрожденной постановке «Поэма двух сердец».

Источник: Sputnik

«Я чувствую, хотя я тут впервые, ветер перемен, желание обратиться к миру».

Азарий Плисецкий — артист балета, педагог и хореограф, младший брат Майи Плисецкой.

Работал в Школе американского балета, проводил мастер-классы в Большом театре, работает на постоянной основе с «Балетом Бежара».

Балет «Поэма двух сердец» — интерпретация древней восточной легенды о трагической любви танцовщицы и музыканта. Впервые был показан в 1982 году и признан критиками «хореографическим шедевром эпохи».

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