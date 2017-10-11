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18:48 (мск), источник: РИА Крым

У крымчан осталась последняя неделя бабьего лета

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости (Крым). Последняя волна бабьего лета придет в Крым в начале следующей недели, после сравнительно прохладных выходных. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, после теплого сентября на полуострове похолодало и температура воздуха вернулась в рамки климатической нормы октября. В ближайшие двое суток прогнозируется ночью до +10 градусов, днем — до +15…+22. Затем в Крым на два дня придет холодный фронт.

«В субботу пройдет холодный фронт, в воскресенье он завершится, сопровождать его будут короткие ливневые дожди. В субботу ночью — 8−13 градусов тепла, днем резкое понижение до 11−16 градусов тепла. В воскресенье днем будет на несколько градусов теплее. И уже в начале следующей недели снова потеплеет — пройдет последняя волна бабьего лета. Антициклон полностью обеспечит крымчан погожими днями. Ночью температура составит 7−12, днем 15−20 градусов тепла, в отдельные дни до 23 градусов », — рассказал Тишковец.

Это последняя неделя, когда крымчане и гости полуострова смогут насладиться погожими днями. Как подчеркнул эксперт, «начиная с 24—25 октября полуостров погрузится в глубокую осень».

В ноябре температурные показатели будут в рамках климатической нормы (ночью — около +2 градусов, днем — максимум +10). А вот последний предновогодний месяц станет по-настоящему холодным. Средняя дата формирования снежного покрова — 9 декабря.

«Декабрь обещает быть холодным, температура ниже нормы. Январь прогнозируется в рамках климатической нормы, а в феврале температурные показатели опять будут ниже нормы, месяц будет холодный», — отметил синоптик.

Он уточнил, что это долгосрочные прогнозы, они могут корректироваться.

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