Проект «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде выполнен на 97%

Отмечается, что особо пристальное внимание было уделено улице Семашко и улице Ошарской. Кроме того, был проинспектирован ход ремонтных работ на Большой Покровской в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Улицы Ошарская и Семашко стали одними из самых сложных для работы. Во-первых, на этих участках проводилось восстановление и перекладка коммуникаций. Это скорректировало первоначальные сроки, пришлось перенести сдачу объектов на более позднее время. Во-вторых, это центр города и перекрывать дороги полностью для ремонта на длительный период было нельзя, приходилось их ремонтировать частями. На сегодняшний день они сделаны хорошо. Гарантийный срок — 5 лет», — сказал замдиректора департамента Роман Ухабин. По его словам, на данный момент работы ведутся только на участке на Московском шоссе. Согласно информации, подрядчик планирует все завершить до конца следующей недели.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, подводя итоги масштабной ремонтной кампании, также подчеркнул, что подрядные организации вышли на финишную прямую. «На сегодняшний день асфальтовое покрытие уложено более чем на 1,5 млн. кв.м дорог и тротуаров, что составляет 97% от общего объема. Работы выполнены на 41 из 42 объектов. В течение всей дорожной кампании некоторые подрядчики имели отставания от графика, однако все они преодолены», — отметил он.