«Дневник Анны Франк» превратили в комиксы

Источник: Русская служба Би-би-си

«У нас много общего. Я книжный червь, я люблю книги», — говорит 14-летняя Индия, закутанная в бордовый капюшон в стиле Гарри Поттера.

Анна Франк помогла ей, как и многим читателям во всем мире, понять непостижимую и далекую страницу истории.

Индия — одна из группы школьников, собравшихся возле склада на берегу канала в Амстердаме, где отец Анны когда-то продавал пектин.

Они пришли туда, чтобы узнать больше о жизни юной писательницы времен Второй мировой войны.

Школьники из Шотландии возле дома, где Анна Франк и ее семья прятались от нацистов | Источник: Русская служба Би-би-си

Анне Франк было 15 лет, когда она умерла. Она была начинающим автором и одним из более миллиона еврейских детей, погибших во времена Холокоста.

Сегодня ее дневник (который она называла Китти) — это одна из самых читаемых книг в мире. Ее подростковая проза послужила основой для голливудских сценариев, бродвейских постановок и других произведений.

Теперь ее дневник превратился в комиксы, сборник которых продюсировался создателями знаменитого мультфильма «Вальс с Баширом». Скоро ожидается и выход фильма по мотивам этой необычной адаптации.

Сцены из оригинальных дневников переосмыслены в новом графическом романе | Источник: Русская служба Би-би-си

В графическом романе приводятся отрывки из дневника и писем Анны Франк, где она рассказывает о том, как она со своей семьей пряталась от нацистов после того, как ее сестру попытались забрать в трудовой лагерь.

Им удавалось скрываться в тишине и темноте своего убежища почти два года, после чего их обнаружили нацисты.

Они взяли школьный рюкзак Анны, чтобы собирать туда деньги и драгоценности, найденные в домах еврейских семей, а ее красный дневник был позднее обнаружен в тайнике дома.

Автор комиксовой адаптации Ари Фольман говорит, что его цель — сделать наследие Анны как можно более актуальным.

«Дневник в комиксах — это отличное решение для следующего поколения. Чтобы достучаться до читателя, вы должны говорить на его языке — тогда больше людей узнают вашу историю», — говорит он.

При этом популярность оригинального дневника продолжает расти с каждым годом.

Анна Франк умерла в возрасте 15 лет в концлагере Берген-Бельзен | Источник: AFP 2017

Анна Франк стала символом смелости, оптимизма и решимости.

Однако молодых людей привлекает в первую очередь ее подростковое отношение к происходящему и ее детские переживания.

«Это просто понять. Она очень выразительно пишет», — говорит Эйлид Лин из фонда Анны Франк, сопровождающая шотландских студентов в секретное убежище, где пряталась семья Анны Франк.

«Сложно представить себе образ каждого из шести миллионов человек (примерно столько евреев были убиты во время Второй мировой войны — прим. ред.) Анна рисует этот образ. Мы видим, что ей 13 лет, что у нее пубертатный период. Они [школьники] могут ассоциировать себя с ней», — отмечает Лин.

Однако представить знаменитую прозу Анны в формате комиксов было непростым решением.

Источник: Русская служба Би-би-си

Иллюстратор Дэвид Полонски изначально отказывался от этой затеи, опасаясь стать частью «индустрии Холокоста» и услышать в свой адрес обвинения в коммерциализации знаменитого дневника.

Теперь он надеется, что его рисунки подтолкнут общество к активному обсуждению проблем людей, которых война вынудила покинуть свои дома.

«Это одна история одного человека, а ведь каждый иммигрант имеет свою историю», — отмечает он.

Захара Белен Макай и Самми Нитер у школы "Монтессори", где училась Анна Франк | Источник: Русская служба Би-би-си

В школе «Монтессори», где училась Анна Франк до того, как нацисты создали школы для евреев, далеко не все ученики уверены, что нужна новая версия «Дневника».

Бетонное здание стоит на южной окраине города, вдали от туристических троп. Возле него припаркованы разноцветные детские велосипеды.

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11-летние школьницы Самми Нитер и Захара Белен Макай знают об историческом значении своей школы и показывают мне деревянную парту, за которой сидела Анна. Самми говорит, что это «жутковато, но круто» — сидеть в таком школьном кабинете.

Его мать читала ему «Дневник Анны Франк», когда Самми было семь лет. Что же этот серьезный юноша думает по поводу комиксовой интерпретации книги?

«Когда вы видите картинки, то вы не можете понять, что на самом деле происходило; когда вы читаете дневник, то вы можете многие увидеть, включив ваше воображение», — говорит он.

Однако Захара считает, что такой подход может помочь привлечь молодую аудиторию.

«Это хорошо для маленьких детей, но когда вы уже пошли в школу, то вам следует прочитать оригинальную книгу, потому что она очень хорошая и там ее настоящие слова», — отмечает девочка.

Школьники из Академии Харриса в Данди выходят из тесного помещения секретной пристройки на осеннее солнце; их очень впечатлил путь, который они прошли по стопам Анны Франк.

«Это настоящий сюрреализм. Я увидел, как она жила… как она была решительно настроена и как она продолжала идти вперед», — делится впечатлениями Джошуа.

«Побывав здесь, мы смогли увидеть, как произошел этот геноцид, и вернувшись домой, мы должны держаться вместе, чтобы такого больше никогда не было», — говорит он.

Графический роман об Анне Франк публикуется в Нидерландах и в Германии. Британское издание появится в продаже в начале 2018 года. Выход фильма запланирован на 2019 год.

Anna Holligan

BBC News, The Hague