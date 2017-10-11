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21:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

Когда выпадет снег в Пермском крае?

Отвечает специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

В соседних регионах уже выпал первый снег. А когда его ожидать у нас?

Отвечает инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов:

«Вероятность выпадения снега есть во второй половине месяца — ориентировочно 20 октября. В это время начнут активизироваться циклоны, которые принесут дожди и холода. И это соответствует климатической норме. Исключительные случаи бывали. Например, в 2015 году выпало до 22 см снега уже 12 октября.

Ближайшая неделя будет тёплой. Температура по краю повышается до +15 °С, что на пять градусов выше климатической нормы. На протяжении всей недели на территории края ожидается от +6 до +12 °С, в Перми — от +8 до + 11 °C. Дожди могут пройти в ближайшие выходные.

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