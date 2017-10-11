Когда выпадет снег в Пермском крае?

Источник: Reuters

В соседних регионах уже выпал первый снег. А когда его ожидать у нас?

Отвечает инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов:

«Вероятность выпадения снега есть во второй половине месяца — ориентировочно 20 октября. В это время начнут активизироваться циклоны, которые принесут дожди и холода. И это соответствует климатической норме. Исключительные случаи бывали. Например, в 2015 году выпало до 22 см снега уже 12 октября.