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20:50 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте презентовали прообраз будущей школьной формы

Комплект школьной формы будет стоить 150−200 тысяч сумов, среди двадцати представленных вариантов эскизов жюри во главе с министром народного образования планирует выбрать семь комплектов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Ташкенте прошла презентация свыше 20 возможных вариантов школьной формы, обязательное введение которой предусмотрено в школах Узбекистана в будущем учебном году, сообщает корреспондент Sputnik.

Это был первый этап серьезной и ответственной работы, в ходе которого 12 ведущих текстильных компаний страны, специализирующихся на пошиве детской одежды, представили свои варианты будущей школьной формы. Оценивало их экспертное жюри во главе с министром народного образования Улугбеком Иноятовым.

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Среди главных требований к разрабатываемой форме — качество пошива и обязательное использование тканей, произведённых в Узбекистане. Что касается ценовой доступности, то текстильщики исходили из стоимости комплекта в 150−200 тысяч сумов. В него вошли брюки, рубашка, жилет и костюм для мальчика и юбка, жилет, жакет или сарафан — для девочки.

Из всего представленного разнообразия планируется в итоге утвердить 7 различных вариантов эскизов, которые и будут предложены школам на выбор. Они смогут не только выбрать вариант школьной формы, но и производителя из утвержденного списка.

Экспертное жюри в ходе презентации формы высказало свои мнения по этому вопросу. Так, например, дизайнерам было порекомендовано разнообразить цветовую гамму, использовать только натуральные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также школьная форма должна учитывать климатические условия региона.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. Форма как раз и будет отвечать всем этим требованиям.

Для малоимущих предусматривается разработать механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% от её стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течении учебного года.

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 В Ташкенте презентовали прообраз будущей школьной формы
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