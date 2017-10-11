После пожара на рынке «Синдика» без источника дохода остались 500 семей

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По словам первого замминистра Минпотребрынка Московской области Кирилла Григорьева, на данный момент основной задачей является помощь предпринимателям минимизировать срок восстановления после пожара в «Синдике».

«“Синдика” является одним из крупнейших торговых объектов области. Здесь 817 торговых павильонов — это более 500 арендаторов. В настоящее время 500 семей остались без источника дохода», — отметил первый замминистра Минпотребрынка Московской области Кирилл Григорьев.

По словам замминистра, собственники других торговых объектов Подмосковья уже сообщили о возможностях по предоставлению свободных мест и льготных условий, разместили свои контакты на сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.