В Москве в пятницу и субботу выпадет около недельной нормы осадков
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около недельной нормы осадков выпадет в столичном регионе в предстоящие пятницу и субботу, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в среду.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около недельной нормы осадков выпадет в столичном регионе в предстоящие пятницу и субботу, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в среду.
«В пятницу и субботу около недельной нормы — порядка 15 миллиметров. Дожди будут временами умеренные», — сообщил специалист центра.