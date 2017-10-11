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21:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в пятницу и субботу выпадет около недельной нормы осадков

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Около недельной нормы осадков выпадет в столичном регионе в предстоящие пятницу и субботу, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в среду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 761 мм рт. ст. 4 м/с

«В пятницу и субботу около недельной нормы — порядка 15 миллиметров. Дожди будут временами умеренные», — сообщил специалист центра.

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