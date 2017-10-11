Четыре актера «Матильды» отказались приехать на премьеру фильма из-за угроз

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день три немецких актера, в том числе и Ларс Айдингер, а также Михалина Ольшанска отказываются приехать, не потому что не хотят, они боятся… Я с болью пытаюсь их переубедить, но то, что Ларсу угрожали… Эта проблема есть, и это обидно», — сказал Учитель.

Общаясь со зрителями после просмотра, режиссер отметил, что из-за скандала вокруг фильма, на телевидении нет рекламы «Матильды». «Вы не заметили, что рекламы фильма “Матильда” нет ни на одном канале? На мой вопрос “Почему?” ответа мы так и не получили — людей пугали и запугали, что нельзя показывать рекламу по телевизору. А фильм должен идти в конкурентной борьбе», — отметил Учитель.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.