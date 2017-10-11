Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
22:08 (мск), источник: РИА Новости

Четыре актера «Матильды» отказались приехать на премьеру фильма из-за угроз

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Три немецких актера, в том числе исполнитель роли Николая II Ларс Айдингер, а также актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая балерину Матильду Ксешинскую, отказываются приехать на премьеру фильма «Матильда», сообщил в среду режиссер Алексей Учитель на закрытом предпоказе фильма в МИА «Россия сегодня».

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день три немецких актера, в том числе и Ларс Айдингер, а также Михалина Ольшанска отказываются приехать, не потому что не хотят, они боятся… Я с болью пытаюсь их переубедить, но то, что Ларсу угрожали… Эта проблема есть, и это обидно», — сказал Учитель.

Читайте также
Собчак объявила «Матильду» «промонархической»

Общаясь со зрителями после просмотра, режиссер отметил, что из-за скандала вокруг фильма, на телевидении нет рекламы «Матильды». «Вы не заметили, что рекламы фильма “Матильда” нет ни на одном канале? На мой вопрос “Почему?” ответа мы так и не получили — людей пугали и запугали, что нельзя показывать рекламу по телевизору. А фильм должен идти в конкурентной борьбе», — отметил Учитель.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката «Матильды», так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Немецкие СМИ объяснили, почему российские С-400 покупает 'весь мир'
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Чиновники Роскомнадзора подозреваются в мошенничестве
Владимир Путин и его зоопарк (фото)
СМИ обсуждают обострение отношений между Турцией и США
МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономике
Президент Филиппин рассказал о «тайном» подарке от России
Американская авиация сымитировала ракетные удары по КНДР
У экс-сенатора Пугачева заберут виллу на Карибах в пользу России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь