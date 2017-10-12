В образовательных организациях Зеленодольского района РТ выявили ряд нарушений

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, что в сентябре в Зеленодольском районе РТ была проведена проверка 41 школы, 49 дошкольных учреждений, четырех организаций дополнительного образования и двух учреждений среднего профессионального образования.

«К проверке готовиться не надо, мы должны проверять то, что вы делаете ежедневно. Становится стыдно, когда слышишь: “Приезжает департамент, мы день и ночь не спим, переписываем программы, акты”. Зачем? Они у вас должны быть. Это вся та документация, на основании которой вы выстраиваете свою образовательную деятельность. К сожалению, в Зеленодольском районе к проверке готовились», — обратилась к педагогам Гульнара Габдрахманова.

Говоря о результатах мероприятия, она подчеркнула, что проблемы, которые были выявлены во время проверок в 2012 году, остались и по настоящее время. В частности, это нарушения при организации приема в образовательные учреждения. «В этом блоке можно назвать почти все общеобразовательные организации. Как пример хочется привести лицей № 14, администрация которого сумела собрать все основные нарушения в единое целое», — отметила руководитель департамента.

Так, заявления о приеме в 10-й класс в 2016—2017 учебном году были написаны родителями, а не обучающимися; заявления о приеме в 1-й класс, поданные через систему АСЭД после 1 июля 2017 года, не были зарегистрированы в журнале учета приема заявлений; примерная форма заявления не была размещена на информационном стенде и сайте лицея и другое.

«Но еще больше отличилась вечерняя школа № 1, которая разработала свою систему приема выпускников 9-х классов в 10-й класс. Все выпускники 9-х классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие документы об образовании, автоматически зачисляются в 10-й класс. И не важно, что они про это не знают, зато набор в 10-й класс обеспечен. А вот чтобы реализовать свое право на выбор дальнейшей траектории обучения, “десятиклассникам” приходится забирать свои документы на основании заявлений», — констатировала представитель Минобрнауки РТ.

По ее словам, на момент проверки было выявлено десять выпускников 9-х классов, не изъявивших желание продолжать обучение в этой школе, но зачисленных переводом в 10-й класс.

Следующее нарушение, обозначенное докладчиком, касалось порядка организации образовательного процесса, повлекшее за собой незаконное ограничение прав и свобод обучающихся. Например, педагогический совет школы № 15 по итогам 2016−2017 учебного года принял решение оставить на второй год учеников 7-х классов без предоставления права прохождения повторной промежуточной аттестации. «При этом вопрос условного перевода в отношении обучающихся не рассматривался», — заметила она.

Кроме того, во время проведения проверок обнаружилось, что лицензии многих учреждений на право ведения образовательной деятельности не переоформлены до 1 января 2017 года. «В отдельных учреждениях — Свияжская школа, вечерняя школа — уставы датированы 2011 годом, то есть, разработаны на основании утратившего силу Закона об образовании 1992 года», — рассказала Гульнара Габдрахманова.

Руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования назвала и другие выявленные нарушения. В завершение своего выступления она предложила обеспечить контроль ведения обязательной документации всеми образовательными организациями района и оформления документации по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, организовать методическую работу по реализации требований ФГОС. При проведении промежуточной аттестации было рекомендовано усилить административный контроль за этим процессом, совершенствовать содержание контрольно-измерительных материалов и принять другие меры.