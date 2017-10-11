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22:23 (мск), источник: Kazinform

Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Магнитная буря начнется на Земле в пятницу, 13 октября, и продлится до 14 октября, передает ТАСС.

«В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13—14 октября. При этом 12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной», — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Как предупредили в центре погоды, магнитная буря может привести к сбоям в работе электронных устройств, в частности, средств связи, а также увеличивает риск возникновения техногенных аварий. Кроме того, такие явления могут доставлять дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.

Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября, когда Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек, затем 6 сентября последовали две более мощных вспышки. В течение ночи и дня 7 сентября были зафиксированы еще четыре, 8 сентября — две, 10 сентября последовала еще одна мощная вспышка. Она случилась в тот момент, когда ученые уже ожидали их окончания из-за ухода солнечных пятен, генерирующих вспышки, за видимый с Земли край солнечного диска.

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