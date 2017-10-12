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10:16 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре из-за ремонта Новороссийской изменил маршрут автобус № 10

С 11 октября начала действовать новая схема движения автобуса № 10 в Краснодаре.

Источник: ЮГА.ру

Изменения связаны с проведением дорожных работ на улице Новороссийской.

«В направлении пос. 1-е отделение учхоза Кубань автобусы будут идти по улицам Новороссийской, Волжской, Селезнева, Ялтинской, Северной и далее по маршруту», — сообщили в городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, в августе участок Новороссийской полностью закрыли на ремонт. Работы ведутся круглосуточно, их планируется завершить до конца года.

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