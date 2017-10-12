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10:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Работа автомойки во дворе ростовской многоэтажки довела местных жителей до суда

Жители нескольких домов на улице Таганрогской в Ростове добиваются закрытия автомойки. Один находчивый предприниматель организовал свой бизнес прямо во дворе многоэтажек.

Противостояние длится уже полгода. Договориться у сторон не получилось и дело дошло до суда. В среду состоялось очередное заседание.

При этом клиенты автомойки признают: приводить свои машины в порядок очень удобно и недорого. А вот в домах, что расположены рядом, соседству не рады. Жители уверены: автомойка, появившаяся здесь полгода назад, нарушает их права.

«Я живу в доме 112 дробь 4. Меня больше всего беспокоит шум по утрам, в 6.45 начинают мыть машины. До 11 моют машины. У меня ребенок, я его спать не могу уложить. Мы писали обращения и в прокуратуру, писали в администрацию Октябрьского района. Писали в Роспотребнадзор. Но до сих пор мойка работает. Открыть окна практически невозможно. Потому что моментально горло першит, слезы текут. Он еще сказал: пишите, жалуйтесь, куда хотите, ничего у вас не получится», — говорит местная жительница.

Он — это индивидуальный предприниматель. Говорит, что автомойку построил на земле, ему принадлежащей, и что всё сделано на законных основаниях.

«Я на законном основании построил здесь. По жалобе жильцов иск находится в суде. Мы находимся в правовом государстве. Есть суд. Суд решит», — говорит владелец автомойки.

Для строительства временного объекта не требуется разрешение, добавляет предприниматель. Уточнить данный вопрос корреспонденты попросили адвоката.

«Планомерно выживают Карапетяна Артура Ханамеровича с этой территории», — уверена адвокат ИП Артура Карапетяна Мария Ленская.

Разговор продолжается в арбитражном суде. Истец — департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Ростова-на-Дону, ответчик — Артур Карапетян. Основная претензия мэрии к предпринимателю в том, что он построил свою мойку незаконно.

Адвокат подтверждает, что земельный участок принадлежит Артуру Карапетяну, что тип деятельности, разрешенный на нем, как раз автомойка. Да и вообще, разрешение тут не требуется.

«Не требуется разрешение на строительство, если данный объект является объектом временным и не капитальным», — повторяет адвокат Артура Карапетяна Мария Ленская.

Конструкция разборная, говорит Мария Ленская, и может быть убрана в считанные часы. А что касается шума и запаха — претензии тоже не обоснованы.

«Претензии жильцов надуманы. Запаха от автомойки быть не может, потому что это мойка замкнутого цикла, кроме воды там ничего нет. Плюс — расстояние где-то больше 20- метров», — говорит адвокат Артура Карапетяна Мария Ленская.

Впрочем, суд пока решение не принял: судья потребовала от обеих сторон представить доказательства. Следующее заседание назначено на 24 октября.

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