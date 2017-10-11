Группа Kasabian отметит 20-летие сплит-концертом со Slaves в Москве
Британская музыкальная группа Kasabian выступит в Москве в год своего 20-летия. Концерт состоится 28 октября в клубе Stadium, сообщили организаторы мероприятия.
Британская музыкальная группа Kasabian выступит в Москве в год своего 20-летия. Концерт состоится 28 октября в клубе Stadium, сообщили организаторы мероприятия.
Отмечается, что специальным гостем на концерте станет другой британский коллектив — группа Slaves.
Kasabian была образована в 1997 году в Лестере. Группа выпустила шесть студийных альбомов: Kasabian (2004), Empire (2006), West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), Velociraptor! (2011), 48:13 (2014) и For Crying Out Loud (2017).
В 2010 и 2014 годах Kasabian выиграла премию Q Awards в номинации «Лучшая группа современности», а также премию Q Awards в номинации «Лучшее живое выступление» в 2014 году и награду NME Awards в номинации «Лучшая концертная группа» в 2007 году.
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