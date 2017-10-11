Умерла актриса Лика Кавжарадзе

Источник: РИА "Новости"

По ее информации, тело актрисы было обнаружено в ее квартире в Тбилиси. Официальная причина смерти не называется. По предварительным данным, следы насилия на теле женщины отсутствуют.

Смерть актрисы уже подтвердили в министерстве культуры Грузии. Ведомство «выразило глубокие соболезнования семье и близким Лики Кавжарадзе, звезды грузинского кино».

Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что Кавжарадзе «была выдающейся актрисой, которая пользовалась большой любовью и уважением людей». «Мы чтим ее память и выражаем соболезнования семье и близким актрисы», — говорится в заявлении президента.