У карликовой планеты Солнечной системы нашли кольца

«Украшение» обнаружили 12 европейских телескопов в то время как мини-планета проходила по диску нашей звезды 21 января. Кольцевая система, по мнению ученых, имеет ширину 70 км, при радиусе 2 287 км. Кольца расположены в одной плоскости с экватором. Заодно уточнили данные и по самой Хаумеа, чей диаметр оказался 2 322 км.