Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
07:10 (мск), источник: БЕЛТА

У карликовой планеты Солнечной системы нашли кольца

Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты Хаумеа, вращающейся вокруг Солнца в поясе Койпера. Об этом со ссылкой на издание Nature сообщил ряд информагентств.

Источник: БЕЛТА

«Украшение» обнаружили 12 европейских телескопов в то время как мини-планета проходила по диску нашей звезды 21 января. Кольцевая система, по мнению ученых, имеет ширину 70 км, при радиусе 2 287 км. Кольца расположены в одной плоскости с экватором. Заодно уточнили данные и по самой Хаумеа, чей диаметр оказался 2 322 км.

В настоящий момент Хаумеа является единственным объектом в поясе Койпера у которого обнаружены кольца. В Солнечной системе ими могут похвастаться только крупные планеты вроде Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а также астероиды Харикло и Хирон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая в Сочи
Джанет Джексон сильно похудела после родов
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономике
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь