У карликовой планеты Солнечной системы нашли кольца
Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты Хаумеа, вращающейся вокруг Солнца в поясе Койпера. Об этом со ссылкой на издание Nature сообщил ряд информагентств.
Астрономы обнаружили кольца у карликовой планеты Хаумеа, вращающейся вокруг Солнца в поясе Койпера. Об этом со ссылкой на издание Nature сообщил ряд информагентств.
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В настоящий момент Хаумеа является единственным объектом в поясе Койпера у которого обнаружены кольца. В Солнечной системе ими могут похвастаться только крупные планеты вроде Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, а также астероиды Харикло и Хирон.