Бена Аффлека обвинили в домогательствах
Актера Бена Аффлека, который осудил голливудского продюсера Харви Вайнштейна за домогательства к женщинам, самого обвинили в приставаниях.
Актера Бена Аффлека, который осудил голливудского продюсера Харви Вайнштейна за домогательства к женщинам, самого обвинили в приставаниях.
Об этом сообщает The New York Times.
Так, актриса Хилари Бертон заявила, что в 2003 году Аффлек «лапал» ее на съемках шоу TRL. Она добавила, что до сих пор не забыла инцидент.
«Я повел себя неподобающе по отношению к мисс Бертон и искренне извиняюсь», — написал Аффлек в твиттере.
Ранее Британская киноакадемия приостановила членство американского продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах.