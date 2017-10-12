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03:11 (мск), источник: Восток Медиа

Жителям Хабаровского края не стоит ждать потепления

В некоторых районах пройдут осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 761 мм рт. ст. 4 м/с

Погода в Хабаровском крае сохраняет взятый в начале недели курс на холодную осень. В районах региона продолжает понемногу снижаться дневная температура воздуха, не стихает ветер, который преимущественно дует с севера. Жители нескольких населённых пунктов, выйдя из дома, снова попадут под дождь: впрочем, сильных осадков синоптики пока не обещают, но не за горами и снегопады.

В Хабаровске дневная температура понизится до 6−8 °C. Осадки преимущественно в виде дождя. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до отметки 5−7 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 7−9 °С. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 6−8 °C. небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 5−7 °C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 6−8 °C. Небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Троицком дневная температура останется на отметке 8−10 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

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