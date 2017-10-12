Жителям Хабаровского края не стоит ждать потепления

Погода в Хабаровском крае сохраняет взятый в начале недели курс на холодную осень. В районах региона продолжает понемногу снижаться дневная температура воздуха, не стихает ветер, который преимущественно дует с севера. Жители нескольких населённых пунктов, выйдя из дома, снова попадут под дождь: впрочем, сильных осадков синоптики пока не обещают, но не за горами и снегопады.

В Хабаровске дневная температура понизится до 6−8 °C. Осадки преимущественно в виде дождя. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура останется на отметке 7−9 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура повысится до отметки 5−7 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 7−9 °С. Возможен небольшой дождь. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 6−8 °C. небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 5−7 °C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура повысится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 6−8 °C. Небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.