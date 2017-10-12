В сети собрали список самых отвратительных моментов на свадьбах

В список неловкостей вошли пьяные разборки, отравление конфетти и публичные признания в изменах.

«Во время своего выступления отец жениха начал рассуждать о том, насколько его новая жена лучше предыдущей. Он продолжал и продолжал, пока не дошел до сравнительного анализа качеств азиатских и белых женщин. Еще никогда в своей жизни я настолько напряженно не разглядывал свои ботинки», — рассказал пользователь под ником Vadersballhair.

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Пользователь UknowNOTHINjon поделился историей о том, как отчим невесты пытался ударить ее стулом по голове. «Тогда вся комната просто сражалась друг с другом, шафер пинал мать невесты. На другой свадьбе какой-то урод укусил диджея, потому что тот отказался ставить нужную ему песню», — добавил он.

Юзер theorangepanda99 поведал, что на свадьбе, где он побывал, восьмилетний мальчик решил полакомиться конфетти. Он съел так много, что его начало рвать посередине церемонии.