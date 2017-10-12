В сети собрали список самых отвратительных моментов на свадьбах
Пользователи Reddit, среди которых оказались и сотрудники
Пользователи Reddit, среди которых оказались и сотрудники
В список неловкостей вошли пьяные разборки, отравление конфетти и публичные признания в изменах.
«Во время своего выступления отец жениха начал рассуждать о том, насколько его новая жена лучше предыдущей. Он продолжал и продолжал, пока не дошел до сравнительного анализа качеств азиатских и белых женщин. Еще никогда в своей жизни я настолько напряженно не разглядывал свои ботинки», — рассказал пользователь под ником Vadersballhair.
Пользователь UknowNOTHINjon поделился историей о том, как отчим невесты пытался ударить ее стулом по голове. «Тогда вся комната просто сражалась друг с другом, шафер пинал мать невесты. На другой свадьбе
Юзер theorangepanda99 поведал, что на свадьбе, где он побывал, восьмилетний мальчик решил полакомиться конфетти. Он съел так много, что его начало рвать посередине церемонии.
В июле пользователи Reddit поделились самыми неудачными вариантами заполнения женских профилей на сайтах знакомств, которые, по их мнению, отпугивают мужчин. Самым популярным оказалось предположение о том, что представителей мужского пола раздражают подписи вроде «я принцесса» или «со мной нужно обращаться, как с принцессой».