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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, как приморцам получить грант от президента

В рамках всероссийского форума общественных организаций «Сообщество», участие в котором принимают более 700 представителей приморских некоммерческих объединений, особой популярностью пользуется семинар «Как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта», об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

Источник: Reuters

Здесь собраны около 100 представителей некоммерческих организаций со всего Дальнего Востока. Отмечается, что за прошедший год количество заявок из регионов на государственное финансирование проектов увеличилось на 50%. Это довольно-таки большой показатель. Поэтому таких семинаров на Дальнем Востоке планируется проводить как можно больше, чтобы сделать проекты более конкурентными на всероссийском уровне. Также планируется создать ресурсные центры по поддержке участников конкурсов на гранты президента в регионах.

Все присутствующие общественники узнали о принципах проведения конкурса в 2017 году, кроме того, им озвучили рекомендации по заполнению заявок на конкурс и разобрали типовые ошибки, допускаемые заявителями.

Не осталась без внимания и работа региональных ресурсных центров. По словам директора департамента внутренней политики Павла Ясевича, такие центры поддерживают многие социальные инициативы и помогают приморским организациям реализовать свои проекты.

Он сообщил, что «Это, в частности, касается небольших некоммерческих организаций, которые нуждаются в помощи в реализации социальных проектов, и в этом случае они могут принять участие в грантовых конкурсах ресурсных центров».

К примеру, одним из проектов, выигравших грант ресурсного центра стал театр «ТАН», который благодаря полученным средствам смог организовать гастроли не только по Приморскому краю, но и по регионам Дальнего Востока.

Поддержку некоммерческие организации могут получить и из регионального бюджета. На данный момент идет прием заявок на участие в приморском конкурсе грантов, призовой фонд которого 4,4 миллиона рублей.

Таисия Масина.

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