«Гордость Хабаровского края» определят в декабре

На присвоение почетного звания жители края выдвинули 45 номинантов. Главными достопримечательностями названы площадь «Город воинской славы», Амурский ботанический сад и Амурский мост, а самыми красивыми природными местами — Шантарские острова, озеро Амут и Большехехцирский заповедник. «Гордостью края» в категории «События», по мнению проголосовавших, стали Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», Гонка героев и «Живая стена» на Мылкинской дамбе.

Участие в голосовании приняли уже около 5 тыс человек. За одну номинацию можно проголосовать один раз в день. Конкурс продлится до 12 декабря, по его итогам будут определены по 3 победителя в каждой категории.