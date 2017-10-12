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03:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Гордость Хабаровского края» определят в декабре

Подведены промежуточные итоги регионального интернет-проекта.

Подведены предварительные итоги интернет-проекта «Гордость Хабаровского края», сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс стартовал 15 сентября и проводится по инициативе молодёжного общественного движения «Мой край» при поддержке регионального правительства. Цель проекта — популяризация истории края, становление и укрепление патриотических ценностей.

На присвоение почетного звания жители края выдвинули 45 номинантов. Главными достопримечательностями названы площадь «Город воинской славы», Амурский ботанический сад и Амурский мост, а самыми красивыми природными местами — Шантарские острова, озеро Амут и Большехехцирский заповедник. «Гордостью края» в категории «События», по мнению проголосовавших, стали Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», Гонка героев и «Живая стена» на Мылкинской дамбе.

Участие в голосовании приняли уже около 5 тыс человек. За одну номинацию можно проголосовать один раз в день. Конкурс продлится до 12 декабря, по его итогам будут определены по 3 победителя в каждой категории.

Проголосовать и внести предложения можно на официальном сайте конкурса.

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