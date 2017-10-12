Сотрудников нью-йоркского ресторана уволили за «путинбургер»

«Наш ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина ни в какой форме, и никогда не предлагал «Бургер Путина», — подчеркнул представитель заведения. Ранее телеканал «Дождь» сообщал о том, что бармен была временно отстранена от работы до проведения расследования.