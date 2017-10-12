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03:14 (мск), источник: РБК

Сотрудников нью-йоркского ресторана уволили за «путинбургер»

В нью-йоркском ресторане Lucy's Cantina Royale уволили бармена Дарью Пауто и официантку Тамару Илизарову за съемку в репортаже RT и организацию «акции» в день рождения президента России Владимира Путина. Об этом РБК сообщил представитель ресторана Шон Райан.

«Наш ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина ни в какой форме, и никогда не предлагал «Бургер Путина», — подчеркнул представитель заведения. Ранее телеканал «Дождь» сообщал о том, что бармен была временно отстранена от работы до проведения расследования.

Сюжет о бургере весом 1952 грамма, «приготовленном» рестораном в честь дня рождения Путина, вышел на сайте агентства Ruptly (принадлежит телеканалу RT) 7 октября. Материал широко разошелся в российских СМИ и был показан на федеральном телевидении.

Позднее телеканал удалил из YouTube ролик о нью-йоркском ресторане: история оказалась фейком. Видеоагентство признало неточности в видео: «Мы благодарны нашей аудитории за привлечение внимания к несоответствию в нашей истории», — заявили в Ruptly.

Год рождения Путина определил вес нового бургера
Во время загрузки произошла ошибка.
7 октября© Ньюстюб
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