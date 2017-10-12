От Некрасовской до Тихой: во Владивостоке отключают электричество

24 улицы и одно садовое общество проведут световой день 12 октября без электричества. Предупреждение об этом появилось накануне на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отключения связаны с плановым ремонтом объектов МУПВ «ВПЭС». Начались они в 9:00, а закончиться должны к 17 часам. В зависимости от сложности ремонта длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.