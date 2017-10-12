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03:09 (мск), источник: Восток Медиа

От Некрасовской до Тихой: во Владивостоке отключают электричество

В список попало около 100 домов в разных районах города.

Источник: Восток Медиа

24 улицы и одно садовое общество проведут световой день 12 октября без электричества. Предупреждение об этом появилось накануне на сайте муниципального «Владивостокского предприятия электрических сетей», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отключения связаны с плановым ремонтом объектов МУПВ «ВПЭС». Начались они в 9:00, а закончиться должны к 17 часам. В зависимости от сложности ремонта длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.

В список попали следующие адреса:

Адмирала Горшкова, 3б, 26а;.

Бородинская, 23/9; 25;.

Восточный проспект, 2б, 3, 5, 5б, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16б, 20, 22, 22б, 22 В, 26, 28;.

Высокая, 21, 27, 27а, 29, 30, 31, 31а, 33;.

Гамарника, 15;.

Жемчужная, 24;.

Интернациональная, 71;.

Камчатская, 14;.

Клубная, 47 В, 49б, 49д;.

Котельникова, 6, 7а, 8;.

1-я Круговая, 8;.

2-я Круговая, 4, 4а, 4б, 7;.

3-я Круговая, 3, 3а, 5, 6, 6а;.

Кутузова, 5, 5а, 5б, 5 В, 7;.

Можжевеловая, 1;.

Находкинская, 10;.

Океанский проспект, 140;.

Партизанский проспект, 65, 65а, 65б;.

Петропавловская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25;.

Петропавловский переулок, 10;.

Садовое общество «Медик», 140;.

3-я Северная, 2а, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 13б;.

Станичная, 12 — 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27;.

Харьковская, 1, 2, 4;.

Янтарная, 10, 12.

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