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03:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Парк Гагарина в Хабаровске обустроят в 2018 году

Место отдыха обещают засадить цветущими деревьями.

Источник: Хабаровский край сегодня

Реконструкцию парка Гагарина в Хабаровске планируют завершить в 2018 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На данный момент в парковой зоне идёт третий этап ремонта.

 — Работа изначально была разделена на три этапа. Первая и вторая очередь завершены. Сейчас в парке проводятся работы по устройству отводов поверхностных вод — ливневок, канализации, прокладывают велосипедные дорожки, обустраивают пешеходную зону. Идут работы над вспомогательными объектами. Например, для удобства жителей надо организовать парковку. На территории также будут оборудованы небольшие площадки для детей, а также спортивные зоны с тренажерами, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Хабаровска Ирина Дубянская. Парк Гагарина хабаровчанам хорошо знаком как территория с большим количеством деревьев и кустарников. После начала реконструкции зелёных насаждений стало меньше.

— Параллельно с ремонтом идут работы по оздоровлению зеленых насаждений парка. Произведена выбраковка старых тополей, зараженных деревьев, сухостоя. Очень много было воды, местность сильно заболочена, что требует проведения очистки, — продолжает Ирина Дубянская. — Уже согласован дендрологический план, который предусматривает посадку новых самых разнообразных пород деревьев. Это и цветущие — дикий абрикос, груши, липа; хвойные — елочки, пихта; также будут посажены рябина, клен, осина и ясень, различные кустарники, живые изгороди. Высаживать деревья начнем весной.

Напомним, третья очередь реконструкции парка Гагарина проходит с отставанием. Из-за недоработки проекта подрядчиком работа затянулась.

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