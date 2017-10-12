Парк Гагарина в Хабаровске обустроят в 2018 году

— Работа изначально была разделена на три этапа. Первая и вторая очередь завершены. Сейчас в парке проводятся работы по устройству отводов поверхностных вод — ливневок, канализации, прокладывают велосипедные дорожки, обустраивают пешеходную зону. Идут работы над вспомогательными объектами. Например, для удобства жителей надо организовать парковку. На территории также будут оборудованы небольшие площадки для детей, а также спортивные зоны с тренажерами, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Хабаровска Ирина Дубянская. Парк Гагарина хабаровчанам хорошо знаком как территория с большим количеством деревьев и кустарников. После начала реконструкции зелёных насаждений стало меньше.



— Параллельно с ремонтом идут работы по оздоровлению зеленых насаждений парка. Произведена выбраковка старых тополей, зараженных деревьев, сухостоя. Очень много было воды, местность сильно заболочена, что требует проведения очистки, — продолжает Ирина Дубянская. — Уже согласован дендрологический план, который предусматривает посадку новых самых разнообразных пород деревьев. Это и цветущие — дикий абрикос, груши, липа; хвойные — елочки, пихта; также будут посажены рябина, клен, осина и ясень, различные кустарники, живые изгороди. Высаживать деревья начнем весной.



Напомним, третья очередь реконструкции парка Гагарина проходит с отставанием. Из-за недоработки проекта подрядчиком работа затянулась.

