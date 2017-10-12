Руководство против увольнения директора Приморского океанариума
Руководство Национального научного центра морской биологии категорически против увольнения с поста директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, об этом «Deita. ru» сообщили в
Руководство Национального научного центра морской биологии категорически против увольнения с поста директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, об этом «Deita. ru» сообщили в
Руководство Национального научного центра морской биологии категорически против увольнения с поста директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, об этом «Deita.ru» сообщили в
«Несмотря на столь однозначную реакцию со стороны руководства, Александр Леонидович планирует отработать положенный по закону 14-дневный срок и уволиться», — прокомментировала ситуацию
Напомним, накануне глава «Приморского океанариума» Александр Михайлюк заявил, что готов уйти в отставку после гибели очередного дельфина в бассейне научного учреждения.
Отметим, погибшая афалина была артисткой труппы дельфинов, исполнявших для гостей океанариума концертные номера.
Екатерина Лапкина.