Руководство против увольнения директора Приморского океанариума

Руководство Национального научного центра морской биологии категорически против увольнения с поста директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе океанариума. Соответствующая резолюция была составлена руководством центра на заявление об увольнении, которое последовало сразу же за гибелью афалины по имени Ева.