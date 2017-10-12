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04:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Руководство против увольнения директора Приморского океанариума

Руководство Национального научного центра морской биологии категорически против увольнения с поста директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе океанариума. Соответствующая резолюция была составлена руководством центра на заявление об увольнении, которое последовало сразу же за гибелью…

Источник: ДЕЙТА

Руководство Национального научного центра морской биологии категорически против увольнения с поста директора Приморского океанариума Александра Михайлюка, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе океанариума. Соответствующая резолюция была составлена руководством центра на заявление об увольнении, которое последовало сразу же за гибелью афалины по имени Ева.

«Несмотря на столь однозначную реакцию со стороны руководства, Александр Леонидович планирует отработать положенный по закону 14-дневный срок и уволиться», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь морского музея Елена Молчанова.

Напомним, накануне глава «Приморского океанариума» Александр Михайлюк заявил, что готов уйти в отставку после гибели очередного дельфина в бассейне научного учреждения.

Отметим, погибшая афалина была артисткой труппы дельфинов, исполнявших для гостей океанариума концертные номера.

Екатерина Лапкина.

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