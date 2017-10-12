Проводное радио отключили в Усть-Илимске из-за убыточности

На прекращение в Усть-Илимске проводного радиовещания с октября 2017 года пожаловалась одна из жительниц города уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, директор ООО «Сибдальсвязь Ангара-1» Олег Пономарев объяснил причину отключения нерентабельностью услуги. По мнению же заявительницы из-за отключения проводного радио, для многих пенсионеров теперь стала недоступной информация о ситуации в стране и в регионе.

Валерий Лукин считает, что из-за отключения проводного радио жители Усть-Илимска также лишены возможности своевременное получать предупреждение об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Поэтому омбудсмен направил материалы жалобы начальнику ГУ МЧС по Иркутской области Валентину Нелюбову, председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову и мэру Усть-Илимска Вакилю Тулубаеву, т.к. на них, в том числе, возложена обязанность своевременного и экстренного информирования населения о ЧС.